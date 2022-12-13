Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске

Врио главы ДНР рассказал о ситуации в городе АРтемовск.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал "неаккуратными и невыверенными" заявления собственных советников о ситуации, которая сейчас фиксируется в городе Артемовске. Соответствующей информацией российский чиновник поделился с подписчиками в Telegram-канале, записав видеообращение. Он напомнил о том, что по донецкому направлению и городу по-прежнему обстановка остается напряженной, но при этом Вооруженные силы России все равно продвигаются вперед. Однако на текущий момент говорить о котле для Вооруженных сил Украины как о свершившимся факте - преждевременно. Врио главы региона добавил, что планирует провести работу со своими представителями администрации и советниками после их опрометчивых высказываний журналистам.

Пушилин: из Мариуполя к лету необходимо организовать морские пассажирские перевозки.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.