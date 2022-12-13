Пушилин: из Мариуполя к лету необходимо организовать морские пассажирские перевозки

Врио главы ДНР рассказал о необходимости более активно задействовать порт в Мариуполе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал журналисту Владимиру Соловьеву в проекте "Соловьев Live" о необходимости организовать в преддверии летнего сезона пассажирские перевозки в морском порту города Мариуполя. По словам российского чиновника, администрация хочет в более интенсивном режиме задействовать гавань, кроме транспортировки в ней грузов.

У нас большой поток машин и автобусов в сторону Крыма - люди отдыхают, все равно детей нужно оздоравливать - и в сторону Краснодарского края, поэтому здесь есть пассажиропоток. И это в какой-то мере снизит нагрузку на КПП, которые в свою очередь убирать нельзя. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что 14 апреля врио главы ДНР сообщил журналистам о том, что первые партии зерна через морской порт в Мариуполе власти отправят в ближайшие одну-две недели. Выходящие из Мариуполя суда будут загружать зерном, заявил Пушилин.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live