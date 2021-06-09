Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии и мира

Фумио Кисида рассказал о сегодняшнем запуске ракеты из Северной Кореи на брифинге в Брюсселе.

Продолжающиеся ракетные запуски КНДР угрожают безопасности Японии и мира. В том числе, речь идет и о сегодняшнем пуске Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Такое заявление перед журналистами сделал местный премьер-министр Фумио Кисида. Чиновник выступил с пресс-конференцией по прилету в Бельгию. Позже он примет участие в саммите лидеров Большой Семерки (G7) в Брюсселе. Трансляция речи главы кабинета министров велась на телеканале NHK.

..Представляет собой угрозу для всего региона и международного сообщества. Это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Мы решительно осуждаем это и направили протест. Фумио Кисида, глава правительства Японии

Японец Кисида подчеркнул представителям западных СМИ, что правительство его страны намерено продолжать тесное взаимодействие с американской стороной, Южной Кореей и другими государствами по данному вопросу.

Глава Минфина Японии не знает, как платить России за газ рублями.

Фото: YouTube / 首相官邸