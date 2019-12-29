Сирийские военные ликвидировали 12 ракет Израиля.

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО в провинциях Хомс и Кунейтра. Об этом заявили на государственном телевидении Сирии Al-Ikhbariya. Ракеты запущены с территории Голанских высот. Ни одной из них не удалось достичь цели.

Журналисты с радиостанции Sham FM уточнили, что противник направил в Сирию 12 ракет. В армии Израиля не прокомментировали информацию от иностранных источников. Напомним, что между странами нет дипломатических отношений. Со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны.

Ранее посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами.

Видео: YouTube/prtrtur