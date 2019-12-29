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Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

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Сирийские военные ликвидировали 12 ракет Израиля.

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО в провинциях Хомс и Кунейтра. Об этом заявили на государственном телевидении Сирии Al-Ikhbariya. Ракеты запущены с территории Голанских высот. Ни одной из них не удалось достичь цели.

Журналисты с радиостанции Sham FM уточнили, что противник направил в Сирию 12 ракет. В армии Израиля не прокомментировали информацию от иностранных источников. Напомним, что между странами нет дипломатических отношений. Со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. 

Ранее посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами.

Видео: YouTube/prtrtur

Теги: израиль, пво, ракетный удар
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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