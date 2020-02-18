Это связано с условиями в аэропорту в зоне прилета.

Посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами. Их чаще стали задерживать по прибытии в страну. Об этом заявил дипломат Анатолий Викторов "РИА Новостям".

Чаще всего такая ситуация наблюдается по прилете в аэропорт Тель-Авива. Многие задерживают без объяснения причин на продолжительное время. Службы проверяют личные документы и мобильные устройства. Часто россиянам приходится проводить время в некомфортных для них условиях. Им не предоставляют ни воды, ни питания.

В 2019 году в Израиль не смогли попасть 6 тысяч путешественников из России. По сведениям Израиля, в стране без законных оснований находится ее 14 тысяч россиян. Большинство из них приехало на заработки.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз.