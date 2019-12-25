Ракеты упали у президентского дворца в Кабуле

Очевидцы услышали три взрыва.

Около президентского дворца в Кабуле упали ракеты. Об этом рассказали местные журналисты из информационного издания "Синьхуа", которое сослалось на сообщение от телеканала Афганистана. По данным СМИ, несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции. Инцидент зафиксирован во время молитв в честь празднования Курбан-Байрама. На мероприятии присутствовал глава государства Ашраф Гани, а также другие высокопоставленные лица.

Данных о пострадавших или погибших нет. Телеканал 1TV в Афганистане уточнил, что около двора очевидцы услышали три взрыва.

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