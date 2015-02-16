Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США

В списке экипажа ракеты-носителя значится россиянин Константин Борисов.

Американская ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon от компании SpaceX стартовала к Международной космической станции с территории космодрома в космическом центре Кеннеди в штате Флорида. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Известно, что на борту находится экипаж миссии Crew-7. Речь идет об астронавте Жасмин Могбели, представителе Европейского космического агентства, датчание Андреасе Могенсене, специалисте Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава и российском космонавте от "Роскосмоса" Константине Борисове. Запуск ракеты состоялся в 03:27 утра по времени восточного побережья США (в 10:27 по времени Москвы).

Напомним, что стыковка космического корабля с орбитальной станцией запланирована на 15:50 часов 27 августа по московскому времени. Изначально запуск Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7 планировался на 15 августа, однако уже несколько раз событие переносилось для проведения дополнительных проверок систем корабля и ракеты-носителя. Россиянин Константин Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и "Роскосмосом".

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Фото и видео: Space X