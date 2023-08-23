Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовик "Прогресс МС-24"

Специалисты рассказали, что стыковка с МКС ожидается через двое суток.

Российская ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-24", который начал самостоятельный полет к Международной космической станции. Об этом сообщили специалисты из Центра управления полетами. Известно, что антенны и солнечные батареи после выведения аппарата на орбиту Земли полностью раскрылись.

Напомним, что запуск ракеты-носителя состоялся с территории площадки №31 ("Восток") с космодрома Байконур в 4:08 по московскому времени. Третья ступень успешно отделилась, после чего "Прогресс" отправился самостоятельный полет к МКС. На путь до цели назначения уйдет около двух суток. Стыковка со станцией намечена на 25 августа в 6:50 утра по московскому времени. Уточним, что грузовик пристыкуется к служебному модулю "Звезда" отечественного сегмента станции, в котором до 21 августа находился грузовик "Прогресс МС-22". Космонавты получат более 1,5 тонны сухих грузов, полтонны топлива для дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота. Дополнительно в грузовике находится научное оборудование для осуществления экспериментов, работы системы прогнозирования природных и техногенных катастроф, изучению облаков, исследованию влияния космического полета на работу органов человека.

"Союз" с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного.

Фото и видео: Роскосмос