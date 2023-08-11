"Союз" с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного

Аппарат прибудет к месту назначения через 5,5 суток.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" стартовала с территории космического космодрома "Восточный", расположенного в Амурской области. В современной истории страны речь идет о первой миссии на естественный спутник Земли. Изначально разгонный блок вместе с "Луной-25" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б". Спустя час спутник отделился от разгонного блока. Далее полет автоматической станции до Луны составит около 5,5 суток по штатному расписанию. Известно, что после тормозного импульса аппарат отправится на круговую околополярную орбиту с высотой 100 километров над Луной. Там устройство будет функционировать в промежутке от трех до семи суток.Специалисты рассчитывают, что что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Однако резервные районы располагаются вблизи кратеров Манцини и Пентланд-А).

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Фото и видео: Роскосмос