Китай запустил спутник для предупреждения о стихийных бедствиях

В космос аппарат отправила ракета-носитель CZ-2C.

Китай осуществил успешный запуск аппарата Huanjing Jianzai-2-06 ("Хуаньцзин цзяньцзай-2-06"), который будет использоваться местными специалистами для предупреждения о приближающихся стихийных бедствиях, для осуществления экологических проектов. Соответствующее заявление сделали представители национальной корпорации аэрокосмической науки и техники. В социальных сетях уточняется, что вывод данного спутника на орбиту был осуществлен в среду 9 августа при помощи ракеты-носителя CZ-2C ("Чанчжэн-2-цэ") в 06:53 по пекинскому времени (в 01:53 утра по времени Москвы) с территории космодрома "Тайюань", расположенного на севере КНР. Пуск ракеты стал 482-м для носителей этой серии.

Данные со спутника Huanjing Jianzai-2-06 будут использоваться для развития лесного и сельского хозяйства, при оценке земельных и водных ресурсов. В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По указанному показателю за указанный период страна занял второе место после американцев.

Китайская ракета "Чанчжэн-4C" стартовала на орбиту с метеорологическим спутником.

Фото и видео: Telegram / ТАСС