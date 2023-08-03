Китайская ракета "Чанчжэн-4C" стартовала на орбиту с метеорологическим спутником

"Фэнъюнь-3F" заменит на орбите спутник "Фэнъюнь-3C".

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" в четверг третьего августа стартовала на околоземную орбиту с метеорологическим спутником "Фэнъюнь-3F". Трансляция данного мероприятия велась на официальном сайте местного профильного управления. Специалисты объяснили, что запуск в космическое пространство был осуществлен в 11:47 по Пекинскому времени (в 06:47 по Москве) с территории стартовой площадки космодрома "Цзюцюань". Известно, что аппарат "Фэнъюнь-3F" заменит на орбите Земли спутник "Фэнъюнь-3C", который эксплуатируется властями КНР уже более десяти лет. Выведенное устройство планируется использовать для наблюдения за движением атмосферных частиц, а также климатических изменений, будет измерять атмосферные осадки. Те сведения, которые эксперты получат, будут применяться для прогнозирования погодных условий, изучения химии атмосферы планеты и предупреждения людей о стихийных бедствиях.

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