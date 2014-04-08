Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Сергей Королев" стартовала с Байконура

На борту корабля находятся три члена экипажа.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "С. П. Королев" ("Союз МС-21") стартовала со стартовой площадки, расположенной на космодроме "Байконур". Экипаж отправился на МКС. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Центра по управлению полетами. Известно, что Международной орбитальной станции будут находиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Трансляция запуска ракеты велась на официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос".

Спустя девять минут после запуска ракеты-носителя пилотируемый корабль отделится от третьей ступени. Полет до МКС организован по двухвитковой схеме. Стыковка корабля к узловому российскому модулю "Причал" был намечен на 22:05 по московскому времени. Данная задача станет первой для модуля после его интеграции в состав МКС.

Члены экипажа займутся в космическом пространстве более чем 50 экспериментами различной тематики. В рамках экспедиции у специалистов запланированы семь выходов в открытый космос. Один из них пройдет в компании с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти.

.Корабль "С. П. Королев" с тремя космонавтами пристыковался к МКС.

Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос