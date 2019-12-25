Дальность её действия тысяча километров, а скорость полета — восемь-девять Махов

Ракета "Циркон" будет кошмаром для ВМС США. Об этом пишут в американской прессе.

Каждый надводный корабль РФ вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами.

- Это кошмарный сценарий, о котором ВМС США предпочли бы не думать, - пишет эксперт американского издания National Interest Майкл Пек.

Также он напомнил, что в январе Россия провела первый запуск ракеты "Циркон". Дальность её действия тысяча километров, а скорость полета — восемь-девять Махов.

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