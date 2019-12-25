18 районных призывных комиссий приступили к работе в Петербуге

С призывниками будут работать сотрудники военкоматов, силовых структур, городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, и председатели военно-врачебных комиссий.

Помимо городской призывной комиссии по мобилизации, которую возглавил губернатор Александр Беглов, в Северной столице начали работу 18 районных призывных комиссий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отметим, что в состав комиссий вошли сотрудники военкоматов, представители силовых структур и городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также работники военно-врачебных комиссий.

Как уточняет заместитель главы городской призывной комиссии по мобилизации, военный комиссар Петербурга Сергей Качковский, в Северной столице уже подготовили базу мобилизационного развёртывания, в которую входят участки и штабы оповещения, а также пункты предварительного сбора призывников.

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Фото: Правительство Петербурга