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18 районных призывных комиссий приступили к работе в Петербуге
Сегодня, 13:45
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18 районных призывных комиссий приступили к работе в Петербуге

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С призывниками будут работать сотрудники военкоматов, силовых структур, городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, и председатели военно-врачебных комиссий.

Помимо городской призывной комиссии по мобилизации, которую возглавил губернатор Александр Беглов, в Северной столице начали работу 18 районных призывных комиссий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отметим, что в состав комиссий вошли сотрудники военкоматов, представители силовых структур и городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также работники военно-врачебных комиссий.

Как уточняет заместитель главы городской призывной комиссии по мобилизации, военный комиссар Петербурга Сергей Качковский, в Северной столице уже подготовили базу мобилизационного развёртывания, в которую входят участки  и штабы оповещения, а также пункты предварительного сбора призывников.

Ранее мы сообщили о том, что жители ДНР и ЛНР смогут принять участие в референдуме из Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: демобилизация, призывные комиссии, районы петербурга, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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