Жители ДНР и ЛНР смогут принять участие в референдуме из Петербурга

В городе будут работать 5 участков.

Жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожских областей смогут проголосовать на референдумах на территории Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Горизбиркома.

Участки для голосования будут открыты с 23 по 27 сентября. Проводить референдум будут граждане этих республик и территорий, а Санкт-Петербургская комиссия поможет в организации.

В городе будет 5 участков:

Два участка для граждан ДНР — в Доме национальностей на Моховой улице, 15;

Три участка для граждан ЛНР, Херсонской и Запорожской области — в Едином центре документов на улице Красного Текстильщика, 10-12Д, 1 этаж.

С 23 по 26 сентября голосование состоится в местах компактного проживания участников референдума, а 27 сентября — в помещениях для голосования.

Задать вопросы можно по телефонам "горячей линии":

8 (800) 200-00-20 – бесплатный многоканальный номер

8 (981) 006-75-85 – "горячая линия" в Санкт-Петербурге

На референдуме участникам голосования зададут вопрос "Вы за вхождение [название области] в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

Фото: Piter.tv