Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дэдпула"

Когда именно фильм выйдет в прокат, пока неизвестно.

Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel активно работает над третьей частью боевика "Дэдпул". Об этом исполнитель главной роли сообщил в эфире передачи "В прямом эфире с Келли и Райаном".

Актер заявил, что сейчас работает над продолжением фильма с командой первых двух частей. При этом в Marvel пока не сделали официального заявления, подтверждающего слова Рейнольдса. Когда именно фильм выйдет в широкий прокат, пока неизвестно.

Первая часть "Дэдпула" появилась в 2016 году. В 2018 году последовало продолжение фильма. Будучи участником программы вооруженных сил под названием "Оружие X", наемный убийца Уэйд Уилсон приобретает невероятную силу, проворство и способность к исцелению. Однако за эти суперспособности герой заплатил страшную цену. Его клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие сомнительно. Все, чего хочет Уилсон, — это держаться на плаву в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком быстрое.

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