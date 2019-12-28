К слову, это не "Дэдпул" и "Зеленый фонарь".

Канадский актер Райан Рейнольдс назвал самый любимый фильм со своим участием. К всеобщему удивлению, это не "Дэдпул" и "Зеленый фонарь".

На своей странице в Twitter голливудский актер опубликовал обложку из фильма "Главный герой". В комментарии к изображению он написал, что любит его, а этот фильм является самым любимым из тех, над которыми ему приходилось работать.

У сотрудника крупного банка все идет по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий мир – это часть огромной видеоигры, а сам он – лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духа переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и спасти мир? Одним словом, получится ли из него главный герой?

Премьера фильма "Главный герой" состоится 1 июля 2020 года. Кроме Райана Рейнольдса в нем снялись Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири и другие актеры.

Ранее мы писали, что Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации игры "Логово дракона".

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia