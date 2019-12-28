Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации игры "Логово дракона"

По слухам, актеру достанется роль рыцаря Дирка Бесстрашного.

Канадский актер Райан Рейнольдс может сыграть главную роль в экранизации популярной игры Dragon"s Lair ("Логово дракона"). Об этом сообщает портал PCGamer.

В настоящий момент создатели фильма ведут переговоры с актером. По слухам, ему может достаться роль рыцаря Дирка Бесстрашного. Другие подробности экранизации пока не сообщаются.

Компьютерная игра "Логово дракона" была выпущена в 1983 году компанией Cinematronics в виде игрового автомата. В Dragon"s Lair игрок берет на себя управление рыцарем Дирком, цель которого спасти принцессу, похищенную драконом. Для этого главный герой спускается в подземелья и сражается с различными врагами. Всего в игре 9 уровней, каждый из которых сложнее предыдущего.

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Фото: Instagram / vancityreynolds