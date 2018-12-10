Райан Рейнольдс выставил на продажу меч Дэдпула

Зрители могли увидеть его во второй части фильма.

Райан Рейнольдс решил разыграть в лотерее один из четырех мечей Дэдпула. Соответствующее объявление появилось на странице актера в Twitter.

По словам исполнителя роли Дэдпула, вырученные от продажи оружия деньги пойдут в благотворительную канадскую организацию Ronald McDonald House BC.

Отметим, что этот меч можно увидеть во второй части фильма. Рейнольдс подписал оружие и назвал его Bea.

Актер уже не в первый раз участвует в благотворительной акции. В апреле 2018 года он выставил на аукцион костюм Дэдпула. Вырученные от продажи средства пошли в фонд борьбы с раком.

Ранее мы писали, что петербуржец продает коллекцию из 17 тысяч пробок за 590 тысяч рублей.

Фото: Twitter / Ryan Reynolds