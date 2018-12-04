Петербуржец продает коллекцию из 17 тысяч пробок за 590 тысяч рублей

Мужчина считает, что его коллекция пригодится для оформления бара или пивной.

На сайте "Юла" появилось необычное объявление от жителя Северной столицы. Мужчина продает коллекцию из 17 тысяч пробок за 590 тысяч рублей.

Объявление было опубликовано на сайте 20 февраля. Продавец считает, что эта коллекция может пригодиться для оформления бара или пивного ресторана. Стоит отметить, что несколько пользователей уже добавили это предложение в папку "Избранное".

Для информации: продавца зовут Сергей Л. Коллекция пробок — это его пятое объявление. До этого он продавал гостиный гарнитур, зеркало, буфет-витрину и испанскую стенку.

Ранее мы писали, что в Петербурге продают лимузин секретаря ЦК КПСС за 12 млн рублей.

Фото: "Юла"