В Петербурге продают лимузин секретаря ЦК КПСС за 12 млн рублей

Автомобиль принадлежал Григорию Романову.

На сайте "Авто.ру" появилось уникальное объявление о продаже лимузина ЗИЛ-115 1981 года выпуска. Эта машина принадлежала первому секретарю Ленинградского обкома КПСС, члену Политбюро ЦК КПСС, секретарю ЦК КПСС Григорию Романову. Продавец в лице конструкторского бюро Смирнова просит за раритет 12 млн рублей.

Благодаря сохранившейся оригинальной шильде и документам на единственного хозяина этот лот может быть интересен коллекционерам. Машина имеет 7,7 литровый двигатель мощностью в 315 лошадиных сил.

Лимузин реставрировали восемь лет. Несмотря на изменения, салон сохранил дух прошедшей эпохи. На авто крайне редко выезжали по личным делам.

Ранее мы писали, что петербуржец продает икону Николая Чудотворца за 12,8 млн рублей.

Фото: скриншот / auto.ru, Википедия