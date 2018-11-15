В Петербурге за полмиллиона продают автографы "Короля и Шута"

Продавец Александр утверждает, что плакат был подписан всеми участниками после записи первого концертного альбома группы "Ели мясо мужики" на студии "Добролёт" в октябре 1999 года.

Стало известно, что петербуржец за 500 тыс. рублей продаёт автографы всех участников группы "Король и Шут". Объявление появилось на на сервисе "Авито" 30 сентября.

По словам продавца Александра, это уникальный экземпляр, коллекционный, оригинальный, который "будет отлично смотреться на стене, привлекая завистливые взгляды". Автографы оставили фронтмен Михаил Горшенёв, гитарист и вокалист Андрей Князев, бас-гитарист Александр Балунов, Яков Цвиркунов, барабанщик Александр Щиголев и скрипачка Мария Нефёдова.

Александр утверждает, что плакат был подписан всеми участниками после записи первого концертного альбома группы "Ели мясо мужики" на студии "Добролёт" в октябре 1999 года.

На данный момент объявление до сих пор актуально.

Ранее петербурженка продаёт старинную печь под разборку через сайт объявлений.

Фото: avito

