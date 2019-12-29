Apple запретил киношным злодеям использовать iPhone

Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.

Американский актер Райан Джонсон во время разбора сцен своей картины "Достать ножи" для YouTube-канала журнала Vanity Fair поделился интересным фактом об Apple. Он заявил, что компания запретила киношным злодеям использовать любые модели iPhone.

По словам Джонсона, Apple придерживается жесткой политики. Компания делает все, чтобы ее репутация не пострадала. Разработчики хотят, чтобы iPhone ассоциировался у потребителей только с хорошим, поэтому запрещают режиссерам давать злодеям в руки этот смартфон.

Также Джонсон заявил о своих планах снять вторую часть детективной истории "Достать ножи". В центре сюжета расследования сыщика Бенуа Бланка. Премьера запланирована на 2021 год. Главную роль в ней исполнит Дэниел Крейг.

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