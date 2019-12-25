Raiffeisen Bank рассматривает возможность ухода из России

Решение об уходе одного из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы "не является неизбежным". Однако, оно может быть принято совсем скоро.

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность ухода из России. Такое решение приняло руководство кредитной организации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники в этом вопросе.

По данным агентства, если это произойдет, то RBI станет первым европейским банком, покинувшим Россию после начала военной спецоперации на территории Украины. Источник уточнил, что решение об уходе одного из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы "не является неизбежным". Однако, оно может быть принято совсем скоро.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Он выступил с обращением к россиянам. По его словам, обстоятельства потребовали от России "решительных и незамедлительных действий". Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой.

Ранее мы сообщили, что Visa заявила о готовности обеспечить соблюдение санкций против России.

Фото: raiffeisen.ru