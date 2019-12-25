Радимов поделился мнением о шансах Кокорина вернуться в "Зенит"

По его словам, многое будет зависеть от желания игрока.

Бывший полузащитник "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в эфире телеканала 78 ответил на вопрос о шансах нападающего "Сочи" Александра Кокорина вернуться в состав сине-бело-голубых.

Кокорин хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, договорится ли он с руководством клуба и главным тренером. Важно и другое: есть ли у самого Кокорина желание? Может он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. Владислав Радимов, главный тренер "Зенита-2"

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог "Сочи" выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца. Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце июня 2020 года.

Ранее стало известно, что "Локомотив" отказался от трансфера Александра Кокорина.

Фото: fc-zenit.ru