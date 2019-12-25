Радикалы сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом. Об этом пишет "Страна.ua".
Сегодня должны была пройти презентация "Национальной платформы примирения и единства". Её проводил советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо. Он пригласил всех заинтересованных к серьезному диалогу о разрешении конфликта на Донбассе.
Ветеран националистического полка "Азов" Сергей Тамарин назвал Сивохо предателем и врагом Украины. Националисты обступили Сивохо, прижали к стене, толкали, матерились, а после повалили на пол.
Полиция наблюдала за происходящим, не вмешивалась.
Ранее министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО.
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