Её проводил советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо.

Радикалы сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом. Об этом пишет "Страна.ua".

Сегодня должны была пройти презентация "Национальной платформы примирения и единства". Её проводил советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо. Он пригласил всех заинтересованных к серьезному диалогу о разрешении конфликта на Донбассе.

Ветеран националистического полка "Азов" Сергей Тамарин назвал Сивохо предателем и врагом Украины. Националисты обступили Сивохо, прижали к стене, толкали, матерились, а после повалили на пол.

Полиция наблюдала за происходящим, не вмешивалась.

Ранее министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО.