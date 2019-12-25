Однако армия страны будет стремиться ко взаимодействию с военным альянсом.

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО. Об этом сообщили журналисты LB.ua со ссылкой на Андрея Тарана. Чиновник заявил, что адаптация на данный момент невозможна. Цель добиться полной адаптации ВСУ к стандартам военного альянса чиновник счел амбициозной.

Однако ведомство сосредоточится на задаче обеспечить Вооруженные силы взаимодействием с НАТО. Для этого требуется "прокачать" способности украинской армии.

В феврале 2020 года экс-министр Андрей Загороднюк говорил о том, что Украина может стать для НАТО "партнером с расширенными возможностями". Это может произойти уже в октябре текущего года.

Ранее ВСУ уполномочены давать отпор "агрессору".

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