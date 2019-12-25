6 декабря отмечается День Кунсткамеры.

Ради бесплатного входа в Кунсткамеру выстроилась очередь. Как рассказали корреспонденту Piter.tv очевидцы 6 декабря, у входа в музей приходится ждать около часа. Наплыв посетителей музея на Университетской набережной связан с празднованием дня рождения Кунсткамеры, в связи с чем вход в здание бесплатный.

В следующий раз очередь может образоваться на Дне Эрмитажа, который отмечается 8 декабря. Музей в центре Петербурга тоже можно будет посетить бесплатно.

В рамках Дня Кунсткамеры Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы в Петербурге после вступления в новую должность.

Фото: Piter.tv