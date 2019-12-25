Чубайс выстрелил из гаубицы в Петербурге в честь вступления в новую должность

О своем приезде в Северную столицу чиновник рассказал на странице в Facebook.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс 6 декабря прибыл в Петербург, где в рамках Дня Кунсткамеры выстрелил из пушки на Петропавловской крепости. О своем приезде в Северную столицу чиновник рассказал на странице в Facebook.

В ознаменование начала новой миссии ровно в 12:00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет) написал Чубайс.

Накануне президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями. До этого чиновник работал на посту главы госкорпорации "Роснано".

3 декабря правительство России утвердило директиву об избрании первого заместителя главы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова новым руководителем "Роснано". Чиновник получил должность на срок в пять лет.

Фото: Piter.tv (архив)