Пиотровский: посетить Эрмитаж 8 декабря можно будет бесплатно

На следующей неделе стартуют Дни Эрмитажа.

На следующей неделе в Петербурге состоятся традиционные Дни Эрмитажа. О том, как это будет происходить, на пресс-конференции рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Во вторник, 1 декабря, откроется выставка "Оман – страна ладана" с археологическими материалами, 2 декабря состоится день Пальмиры, 3 декабря пройдет вручение премии имени Матвеева для журналистов. Утром 4 декабря в библиотеке в реставрационно-хранительском центре "Старая деревня" будет заложен камень и послание потомкам. Уже 5 декабря будет встреча с волонтерами.

В Эрмитаж 8 декабря все желающие смогут попасть бесплатно.

Ранее Пиотровский сравнил работу Эрмитажа в пандемию с работой музея после войны.

Фото: Piter.tv