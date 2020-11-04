Пиотровский сравнил работу Эрмитажа в пандемию с работой музея после войны

Музей работает в особом режиме.

Директор государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский сравнил работу музея в период пандемии с военным периодом. При этом он отметил, что катастрофы всегда дают что-то человечеству.

Ровно 75 лет назад, 4 ноября 1945-го года Эрмитаж открыл свои двери для посетителей после четырех лет Великой Отечественной войны. Сейчас сотрудникам тоже приходится нелегко.

Все, что мы придумали и задумали, все, что мы делаем ― это как противостояние пандемии и способ сначала ей противостоять, а потом ее излечить. Все, что делается в Эрмитаже немножко напоминает то, что делалось в войну: порядок, маршруты, расписание. сказал директор музея.

Пиотровский отметил, что музейные выставки ― это мощное лекарство.

Со вчерашнего дня Эрмитаж изменил режим работы и схему приема посетителей.

Видео: Государственный Эрмитаж / VK