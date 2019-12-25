Изменения касаются и главного комплекса музея, и Главного штаба.

С 3 ноября Эрмитаж изменит режим работы и схему приема посетителей. Как сообщили в официальной группе музея "ВКонтакте", изменения коснутся как главного комплекса, так и Главного штаба Эрмитажа.

С началом зимнего периода, который сопровождается сокращением светового дня, музей будет открываться в 11.00 – на час раньше привычного. Новое время закрытия – 19.00, но часы работы Эрмитажа продлят по средам, пятницам и субботам. В эти дни музей будет закрываться в 20.00.

Также претерпят изменения сеансы для обзорных экскурсий и индивидуальных посетителей по обоим зданиям музея и временной выставке "Чжан Хуань. В пепле истории". Точное расписание таких культурных походов можно уточнить на сайте Эрмитажа. Сотрудники музея напомнили, что билеты рекомендуется приобретать онлайн и заранее, но с 3 ноября в кассах Эрмитажа также можно будет купить билеты за полчаса до нового сеанса.

Напоминаем, что вход на территорию музейных комплексов допускается только при наличии средств индивидуальной защиты. Находясь на экспозиции или при ожидании у касс, необходимо соблюдать дистанции между людьми. сотрудники Эрмитажа

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Фото: Piter.TV