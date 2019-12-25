Рада попросила правительство ужесточить ограничения против русского языка

Часть предлагаемых нововведений должна затронуть деловую и юридическую сферы.

Парламентарии на Украине в Верховной Раде разрабатывают законопроект, направленный на еще большее ограничение использования русского языка в стране. На официальном сайте законодательного органа соседнего с Россией государства говорится о том, что депутаты хотят минимизировать использование русского языка во всех сферах. В связи с чем политики просят чиновников с Банковой улицы ужесточить национальное законодательство на этом направлении.

Верховная рада постановляет... рекомендовать кабинету министров разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущения использования (русского) языка. сообщение от украинских депутатов

Новы законопроект предлагает правительству Украины внедрить специальные технологии, позволяющие выявлять и блокировать в местном медиапространстве русскоязычные материалы. Дополнительно власти должны будут проводить такую внутреннюю политику, согласно которой украинский язык должен стать языком общения в семьях, особенно в тех, где растут дети. За нарушение языковой политики парламентариями предполагается ввести ответственность. Дополнительно может быть введена политика государственного сопровождения молодых семей с детьми ради контроля за использованием населением "культурного продукта". В экономике документом предлагается обеспечить защиту соискателей рабочих мест от дискриминации по признаку использования украинского языка. Также чиновники разработают единый украинский штраф для оригиналов законопроектов. Однако пока что неизвестно, будет для этих задач применяться кириллический или латинский алфавит.

