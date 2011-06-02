СМИ обратились за комментарием в Роскомнадзор.

Мессенджер Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik Iran Media и Sputnik Ethiopia при автоматическом переводе на русский язык. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". Известно, что из публикации в ТГ-канале Sputnik Iran Media онлайн-переводчик убрал из текста лидера киевского режима Владимира Зеленского. Оригинальный пост "Даже кот покинул здание, когда Зеленский вошёл в кабинет премьер-министра Великобритании" был переведен как "Даже Грэм покинул здание на Даунинг-стрит сразу после встречи с Джонсоном". Речь также идет о сообщении, в котором говорилось о рабочем заседании "коалиции желающих". Там перевод на русский язык исказился тем, что "заставить Зеленского" были интерпретированы как "заставить США".

Дополнительно в Telegram был изменен смысл публикации об официальном визите российского президента Владимира Путина в Индию, размещенной в канале Sputnik Ethiopia. Оригинальный текст "Атмосфера в Нью-Дели в преддверии визита В.В. Путина" при автоматическом переводе с амхарского языка на русский превратился в фразу "Путин, который сейчас ведет ... является современным врагом". При переводе с амхарского на английский язык Telegram также неверно передает смысл, говоря "Putin"s current war is a new level of agression".

Роскомнадзор ограничил в России работу FaceTime* (* - используется для организации и проведения террористических действий на территории России)

