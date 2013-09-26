На "Касивадзаки-Карива" нашлись многочисленные нарушения безопасности.

Работу самой мощной в Японии АЭС запретили. Об этом сообщили местные журналисты в эфире Национального телевидения со ссылкой на Комитет по контролю за атомной энергетикой. Установлено, что на "Касивадзаки-Карива" выявлены серьезные нарушения в сфере обеспечения безопасности. В частности, на этот объект совершаются вылазки со стороны террористов. Крупнейшей в стране энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) запрещено доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы. Данная мера применяется в истории государства впервые.

Ранее представители TEPCO официально согласилась с тем, что безопасность на этой атомной станции соблюдается на необходимом уровне. Специалисты обнаружили на 15 участках поломки аппаратуры, призванные мониторить за попытками проникновения на АЭС. Также зафиксировано появление неустановленных посторонних лиц на территории станции. На устранение недочетов безопасности уйдет минимум год.

Напомним, что "Касивадзаки-Карива" находится на побережье Японского моря в префектуре Ниигата на острове Хонсю. Мощность семи реакторов АЭС превышает 8,2 тыс. мегаватт.

На АЭС "Фукусима-1" обнаружили незначительную утечку радиоактивных отходов.

Видео: NHK