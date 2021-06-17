Конфликт возник между представителями ОПЗЖ и"Слуги народа".

Работу парламента Украины прервали из-за потасовки депутатов. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он объявил о внеплановом 15-минутном перерыве в эфире телеканала "Рада", который транслировал заседание. На кадрах запечатлено, что спор между политиками возник около трибуны для выступлений. В конфликте участвовали представитель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и президентской партии "Слуга народа".

Объявляется перерыв на 15 минут. Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады

Напомним, что на заседании 17 июня украинские депутаты рассматривают поправки к законопроекту, которые касаются обеспечения независимости Национального совета по ТВ и радио. Депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев сделал определенные заявления, которые в ОПЗЖ сочли оскорбительными, а также призывающим к насильственным действиям. В частности, политик объявил о том, что сожалеет о том, что членов ОПЗЖ "не расстреливают" и предложил уничтожать их политическими методами. После перерыва в Верховной Раде Потураев извинился за свои высказывания.

В Верховной Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации на Донбассе.

Видео: Youtube/RadaTVchannel