Работу общественного транспорта улучшили в Петербурге

В частности, нормировали скорость движения на шести автобусных маршрутах: №№10, 75, 84, 273, 122 и 278.

В Петербурге в работе общественного транспорта на прошлой неделе появились изменения. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 19 февраля.

В частности, нормировали скорость движения на шести автобусных маршрутах: №№10, 75, 84, 273, 122 и 278. Кроме того, для удобства работников Обуховского завода с 12 февраля усилен автобус №11С маршрутом "Троицкое поле — Железнодорожная станция "Предпортовая".

Помимо этого, режим работы 2-го вестибюля на станции метро "Проспект Славы" увеличен на 4 часа. Его время открытия для входа и выхода – 05:26, закрытия для входа – 00:32 и закрытия для выхода – 00:55.

По просьбам жителей ЖК "Любоград", "Верен Вилладж Стрельна" с 14 февраля усилены два трамвайных маршрута: №36 ("Поселок Стрельна — Оборонная улица) и №48 ("Лахтинский разлив — "Кушелевка").

Для улучшения жилых кварталов в районе Русановской улицы с 15 февраля усилен автобус №8 ("Уткина Заводь — Площадь Александра Невского"). Теперь 25 автобусов ежедневно выполняют 276 рейсов. Интервал движения транспорта на маршруте сокращен до 5-9 минут.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге до 2029 года в развитие транспортной системы намерены вложить 2 трлн рублей.

Фото: Piter.TV