В работу станции "Проспект Славы" введут корректировки

Речь идет о 2-м вестибюле "Проспекта Славы", ведущем на Альпийский переулок.

Режим работы одного из вестибюлей станции метро "Проспект Славы" изменится с 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" сегодня, 18 февраля.

Речь идет о 2-м вестибюле "Проспекта Славы", ведущем на Альпийский переулок. Время открытия для входа и выхода – 05:26, закрытия для входа – 00:32 и закрытия для выхода – 00:55.

Ранее мы рассказывали о том, что в ГУП "Петербургский метрополитен" объявили конкурс на реконструкцию "Фрунзенской". Стартовая стоимость контракта – 9,4 млрд рублей.

На станции пройдут реконструкция вестибюля и наклонного эскалаторного тоннеля с созданием основных конструкций диспетчерского центра, оснащение этого центра инженерно-технической инфраструктурой. На время работ "Фрунзенскую" намерены закрыть на 5 лет.

Фото: Piter.TV