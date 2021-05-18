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Работодатели Ленобласти привлекают сотрудников с помощью бесплатных обедов и фитнеса
Сегодня, 15:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Работодатели Ленобласти привлекают сотрудников с помощью бесплатных обедов и фитнеса

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Специалисты выяснили, какие бонусы предлагают соискателям помимо достойной зарплаты.

Сайт по поиску работы HeadHunter проанализировал рынок вакансий Ленобласти и выяснил, какие бонусы предлагают соискателям помимо достойной зарплаты.

Чаще всего работодатель предлагает скидку на продукцию или услуги компании. Чаще этот пункт встречается в предложениях о работе администратором в магазине одежды, пиццамейкером, водителем-погрузчиком. 

Второе место по популярности – возмещение расходов на фитнес. Особенно это актуально в продажах, строительстве, IT.

Ряд работодателей предлагает бесплатные обеды или компенсацию питания, ДМС, бонусы в виде отдыха в санатории, оплачиваемое обучение.

Ранее стало стало известно, по каким критериям выбирают вакансии жительницы Петербурга.

Фото: pexels

Теги: вакансии, работодатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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