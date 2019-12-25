Стало известно, по каким критериям выбирают вакансии жительницы Петербурга

Большинство респонденток согласны работать за 50 тыс. рублей.

Сервис по поиску вакансий HeadHunter провел исследование, целью которого стало выявление основных критериев, по которым петербурженки выбирают работу. Выяснилось, что женщины предпочитают работать на дому. Об этом заявила каждая десятая участница опроса.

Девушки обращают внимание на местоположение офиса чаще, чем мужчины. Лишь 20% молодых людей выбирают работу поближе к дому. Большинство респонденток согласны работать за 50 тыс. рублей, а мужчины рассматривают вакансии, где работодатель предлагает не менее 70 тыс. рублей.

Кроме того, женщины чаще верят в суеверия и приметы, связанные с работой. В этом признались 43% участниц исследования. Еще 10% жительниц Северной столицы заявили, что у них есть талисман, который помогает в карьере.

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