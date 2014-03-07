Беглов и Бельский поздравили петербурженок с 8 марта

Он отметил, что в России этот праздник остается одним из самых любимых.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Петербурга поздравили петербурженок с Международным женским днем. По их словам, в России этот праздник остается одним из самых любимых. В Петербурге традиция его празднования не прерывалась с 1913 года. Поздравление появилось на сайте городской администрации.

В этот день мы поздравляем всех женщин – родных, коллег, друзей и знакомых. Отдаем должное их талантам беречь свои семьи и решать профессиональные задачи, - говорится в поздравлении

Отмечается, что действующие в городе соцпрограммы помогают женщинам не только растить детей, но также реализовывать себя профессионально и творчески.

Петербурженкам пожелали, чтобы родные, близкие, а также коллеги всегда окружали вниманием и заботой.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге суды после несанкционированной акции арестовали 269 человек.

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