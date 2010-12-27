Работников СМУ-11 начали увольнять после забастовки

Четверых сотрудников СМУ-11 уволили по статье после прокурорской проверки.

Руководство "СМУ-11 Метрострой" пытается уволить своих работников, которые устроили забастовку из-за трехмесячной задержки заработной платы. Об этом 78.ru сообщил один из потерявших работу, проходчик Василий Просветов.

Нас уволили в связи с тем, что мы якобы не вышли на работу после зарплаты. Но с октября месяца я ни разу не получил денег. Судя по всему, начальство получило приказ сверху. Нас нужно уволить во что бы то ни стало, чтобы остальные задумались и в будущем не писали заявлений, не садились и не бастовали. Предполагает Василий Просветов

Также Василий сообщает, что на сегодняшний день долг предприятия перед ним составляет 243 тыс. рублей. Просветов направил соответствующее заявление в прокуратуру, и оно принято к производству.

Однако 13 марта стало известно, что предприятие полностью выплатила зарботные платы, общая сумма которых составила 100 млн рублей.