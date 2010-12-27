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"СМУ-11 Метрострой" полностью выплатила зарплату работникам в размере 100 млн рублей
Сегодня, 19:57
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ProkVad
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"СМУ-11 Метрострой" полностью выплатила зарплату работникам в размере 100 млн рублей

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Сумма задолженности составила более 100 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба городдской прокуратуры. Общая сумма задолженности составляла 106,7 млн руб.

В результате оперативно принятых мер 13 марта 2018 года выплачена задолженность по заработной плате за октябрь 2017 — январь 2018 года в размере 106,7 млн рублей.

Говорится в сообщении надзорного ведомства

Выплаты были произведены после проверки прокуратуры Петербурга.

По постановлениям прокурора Центрального района руководитель и организация привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), наложены штрафы.

Сообщили в прокуратуре

28 февраля сообщалось, что работники метрополитена в начале марта планируют остановить строительство тоннеля между станциями "Театральная" и "Горный институт".

Теги: зарплата , метрострой , сму-11
Категории: Лента новостей Новости СПб

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