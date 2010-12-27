"СМУ-11 Метрострой" полностью выплатила зарплату работникам в размере 100 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба городдской прокуратуры. Общая сумма задолженности составляла 106,7 млн руб.
В результате оперативно принятых мер 13 марта 2018 года выплачена задолженность по заработной плате за октябрь 2017 — январь 2018 года в размере 106,7 млн рублей.
Говорится в сообщении надзорного ведомства
Выплаты были произведены после проверки прокуратуры Петербурга.
По постановлениям прокурора Центрального района руководитель и организация привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), наложены штрафы.
Сообщили в прокуратуре
28 февраля сообщалось, что работники метрополитена в начале марта планируют остановить строительство тоннеля между станциями "Театральная" и "Горный институт".