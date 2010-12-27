Рабочие в начале марта остановят работы по строительству станции "Театральная" из-за долгов по зарплате

Строители СМУ-11 пообещали остановить проходку тоннеля между станциями "Театральная" и "Горный институт".

Из-за долгов по зарплате коллектив СМУ-11 пригрозил остановить проходку тоннеля между станциями "Театральная" и "Горный институт", который пролегает под Невой. Строители пообещали прекратить работы уже в начале марта. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Один из рабочих СМУ-11 рассказал, что последний раз зарплату выдали в январе за октябрь 2017 года, а те кто написал заявление и не выходит на работу попали в черный список бухгалтерии и не получают зарплату с октября. Жалобы в прокуратуру уже писали, но официальных объяснений про невыплаты не было.

Зарплату не получает весь коллектив. Бастовать готовы, конечно, не все, боятся вообще никогда не получить денег. Тех, кто написал заявление и не выходит на работу по причине длительной задержки, включили в черный список бухгалтерии и не платят с октября, в прокуратуре уже горы обращений, — рассказал рабочий СМУ-11. — Остальным в последний раз зарплату дали 18 января за октябрь. Про невыплаты ничего официально не объясняют, с коллективом никаких собраний не проводят. Недавно разом восемь слесарей уволилось, и так чуть не каждый день по человеку.

Другой сотрудник заявил, что 2 марта коллектив собирается официально выходить на забастовку.

Единства нет, потому что пенсионный состав продолжает получать пенсии и выходит на работу, их все устраивает. А нам, молодым, деваться некуда, нам в январе выплатили только за октябрь и 26% ноября. Генеральный директор с нами встречаться не хочет, так что планируем 2 марта официально выходить на забастовку.

В случае если эта мера будет принята, то последствия могут коснуться не только компании, но и всего города, так как долгая остановка может стать причиной аварии, которая может создать угрозу зданию Мариинского театра.

Несколько часов остановки допускается, к примеру, на сервисное обслуживание, но не больше суток. Если его держать дольше, это чревато проблемами, щит просто обжимает породами, потом он может вообще не двинуться. Объясняет один из сотрудников предприятия

Отметим, что в отношении генерального директора СМУ-11 было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Счета компании находятся под арестом.