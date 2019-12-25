Работы по демонтажу СКК "Петербургский" продолжаются

Конструкции собирались разобрать к апрелю.

На территории СКК "Петербургский" продолжается разбор демонтированных конструкций. Piter.TV узнал, что сейчас происходит на месте бывшего спортивно-концертного комплекса на проспекте Юрия Гагарина.

Дело в том, что сегодня ИА REGNUM сообщило о приостановке всех работ. Речь идет о строительстве новой арены для чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Однако, как стало известно от пресс-службы комитета по строительству, никаких строительных работ на участке на данный момент и не ведется. Разбор конструкций ведется в плановом режиме, идет проектирование.

Напомним, 31 января обрушилась в ходе демонтажных работ на кровле крыша СКК. Здание оказалось разрушенным на 80%, в обломках погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. Разбор конструкций после обрушения планировали завершить к апрелю.

Фото: Piter.TV