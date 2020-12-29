Для медиков скоро введут новую льготу для покупки автомобиля стоимостью не более 1,5 миллиона рублей.

Работавшие с коронавирусными пациентами медики смогут досрочно выходить на пенсию. Об этом рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Её слова приводит "Национальная служба новостей".

По её словам, по нынешним нормам один месяц работы с больными COVID-19 равняется трём месяцам труда в обычных условиях.

Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Татьяна Кусайко, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике

Она отметила, что для медиков скоро введут новую льготу для покупки автомобиля стоимостью не более 1,5 миллиона рублей. Максимальный размер предполагаемой выплаты — 375 тысяч рублей.

Также медики, работающие с ковидными больными, получат возможность приватизировать жилье, если позволит профессиональный стаж.

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