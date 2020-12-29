Два продукта помогают контролировать уровень сахара в крови

Британский врач Сара Брюэр назвала два продукта, которые помогут контролировать уровень сахара в крови.

Высокий уровень сахара в крови способен привести к серьезным проблемам со здоровьем: повреждению нервов, болезням сердца почек и глаз. Британский врач Сара Брюэр назвала два продукта, которые помогут контролировать уровень сахара в крови. Об этом сообщило издание Express.

Это помидоры и красные апельсины. Апельсины содержат витамин C, антоцианидины и флавоноиды. Также в этом фрукте есть вещества, которые способствуют секреции инсулина и улучшает толерантность к глюкозе

Помидоры богаты ликопином – антиоксидантом, который также полезен для диабетиков. Также медик посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, чтобы снизить риски возникновения диабета II типа.

Употребление яиц может увеличить риск диабета.

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