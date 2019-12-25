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Употребление яиц может увеличить риск диабета
Сегодня, 14:18
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matveyvn

Употребление яиц может увеличить риск диабета

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Если человек съедает более 38 грамм яиц в день - риск возрастает на 25%.

Употребление яиц может увеличить риск диабета. Об этом говорит публикация в журнале British Journal of Nutrition.

Отмечается, что диабет бывает нескольких видом и питание играет в его лечении важную роль. Правильно подобранный рацион помогает избежать ухудшений при диабете 1 типа — когда человеку приходится инъекционно вводить инсулит, так как печень перестаёт продуцировать свой инсулин.

Научные сотрудники Китайского медицинского университета вместе с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета в своём исследовании пришли к выводу, что употребление яиц может привести к развитию диабета второй степени.

Подчёркивается, что если человек съедает более 38 грамм яиц в день - риск возрастает на 25%. При этом масса одного куриного яйца 50 грамм, употребление которого повышает риск появления диабета второй степени на 60%.

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Фото: pixabay.com

 

Теги: диабет, продукты, яйца
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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