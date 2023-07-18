Он подчеркнул, что этот вопрос пытались решить несколько лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за обеспечение детей-диабетиков неинвазивными системами мониторинга. Об этом он заявил в ходе доклада о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья.

Сегодня, 18 июля, в Госдуме выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, который сообщил о решении вопроса по обеспечению детей, страдающих диабетом, данными системами. Володин подчеркнул, что этот вопрос пытались решить несколько лет. Кроме того, спикер Госдумы обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой взять на особый контроль обеспечение детей-диабетиков неинвазивными системами мониторинга.

Ранее Володин посоветовал Байдену заняться своим здоровьем.

Видео: Дума ТВ