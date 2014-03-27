Володин посоветовал Байдену заняться своим здоровьем

Он назвал президента США глубоко больным и несчастным человеком.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал президенту США Джо Байдену заняться своим здоровьем. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.

Володин назвал Байдена глубоко больным и несчастным человеком, которому нужно предложить медпомощь по международной линии. Спикер Госдумы отметил, что в США нет хороших врачей, которые могли бы помочь президенту.

Мучается не только он, а вся планета, учитывая, что США все больше и больше создают напряженность в мире. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники.

Видео: Дума ТВ