Володин посоветовал Байдену заняться своим здоровьем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал президенту США Джо Байдену заняться своим здоровьем. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.
Володин назвал Байдена глубоко больным и несчастным человеком, которому нужно предложить медпомощь по международной линии. Спикер Госдумы отметил, что в США нет хороших врачей, которые могли бы помочь президенту.
Мучается не только он, а вся планета, учитывая, что США все больше и больше создают напряженность в мире. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Ранее Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники.
Видео: Дума ТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все